Эди Тавареш: «Игра сильно изменилась, но я делаю все возможное, чтобы оставаться собой»

Центровой « » рассказал, что остается верен себе и роли классического центрового, несмотря на изменения, которые претерпел баскетбол, когда команды отдали предпочтение дальним броскам.

«Игра сильно изменилась, многое меняется и сейчас. В данный момент им нравятся пятерки, которые стоят на периметре и бросают. Я придерживаюсь своего стиля игры.

Мне нравится играть центрового, мне нравится играть как настоящий бигмэн, и я стараюсь делать все возможное, чтобы оставаться собой. Со всеми этими изменениями я знаю, что мне придется несладко в защите», – сказал центровой

Тавареш поделился мыслями о предстоящей игре против из « ».

«Отличное противостояние. Замечательный игрок, и он собирается усложнить мне задачу. Постараюсь сделать все, что моих силах, чтобы остановить его, потому что знаю, что он один из ключевых игроков в их команде», – сказал Тавареш в интервью BasketNews.

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