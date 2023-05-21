Эди Тавареш: «Стараюсь как можно чаще говорить своему телу, что я не устал»

Центровой « » в преддверии финального матча против « » поделился своим физическим состоянием.

«Чувствую себя отлично. Усталость отошла на второй план. Стараюсь как можно чаще говорить своему телу, что не устал, чтобы я мог сделать все возможное, чтобы помочь команде.

Знаем, что это «Финал четырех»: одна игра, отдыхаешь день, и cнова в бой в воскресенье. Мы приехали готовые играть и готовые пожертвовать всем», – заявил Тавареш после командной утренней тренировки.

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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