Эди Тавареш: «Стараюсь как можно чаще говорить своему телу, что я не устал»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал Эди Тавареш Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш в преддверии финального матча Евролиги против «Олимпиакоса» поделился своим физическим состоянием.

«Чувствую себя отлично. Усталость отошла на второй план. Стараюсь как можно чаще говорить своему телу, что не устал, чтобы я мог сделать все возможное, чтобы помочь команде.

Знаем, что это «Финал четырех»: одна игра, отдыхаешь день, и cнова в бой в воскресенье. Мы приехали готовые играть и готовые пожертвовать всем», – заявил Тавареш после командной утренней тренировки.

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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