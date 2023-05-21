Мустафа Фалль: «Обязаны выиграть Евролигу. Хотим забраться на вершину»

Центровой « » высказался о предстоящем противостоянии против из « ».

«Он один из лучших бигмэнов Евролиги, если не лучший.

Дело в команде, в том, чтобы добиться победы, а не в том, как я собираюсь играть против него. Мы едины, у нас хорошая сыгранность.

После «Монако» нет никакого волнения. Будем оставаться сфокусированными, потому что обязаны выиграть Евролигу. Хотим забраться на вершину», – заявил Мустафа BasketNews.

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

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