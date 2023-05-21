Мустафа Фалль: «Обязаны выиграть Евролигу. Хотим забраться на вершину»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал Эди Тавареш Мустафа Фалль Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль высказался о предстоящем противостоянии против Эди Тавареша из «Реала».

«Он один из лучших бигмэнов Евролиги, если не лучший.

Дело в команде, в том, чтобы добиться победы, а не в том, как я собираюсь играть против него. Мы едины, у нас хорошая сыгранность.

После «Монако» нет никакого волнения. Будем оставаться сфокусированными, потому что обязаны выиграть Евролигу. Хотим забраться на вершину», – заявил Мустафа BasketNews.

«Олимпиакос» – «Реал» начнется сегодня, в 20:00 по московскому времени.

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий