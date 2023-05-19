Адвокаты по-прежнему не могут связаться с Шакилом О’Нилом по делу о банкротстве FTX

В ноябре прошлого года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск, в котором фигурирует множество актеров и спортсменов, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях обанкротившейся криптоплатформы FTX.

Юристы Гаррисона в середине марта признались изданию Forbes, что им никак не удается вручить судебные документы бывшей звезде НБА Шакилу О’Нилу.

Два месяца спустя адвокаты до сих пор не могут встретиться с 4-кратным чемпионом НБА: «За 30 лет работы мне никогда не приходилось сталкиваться с такой ситуацией».

Сообщается, что адвокаты «неоднократно пытались и не смогли вручить О’Нилу документы как у него дома, так и в студии TNT». Однажды они «бросили юридические бумаги в его быстро мчащийся внедорожник».

О’Нил, однако, утверждает, что просто «проехал мимо незнакомцев, притаившихся у его дома», и настаивает, что ни от кого не прячется.

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