Адвокаты по-прежнему не могут связаться с Шакилом О’Нилом по делу о банкротстве FTX

Теги происшествия Шакил О′Нил НБА Баскетбол

В ноябре прошлого года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск, в котором фигурирует множество актеров и спортсменов, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях обанкротившейся криптоплатформы FTX.

Юристы Гаррисона в середине марта признались изданию Forbes, что им никак не удается вручить судебные документы бывшей звезде НБА Шакилу О’Нилу.

Два месяца спустя адвокаты до сих пор не могут встретиться с 4-кратным чемпионом НБА: «За 30 лет работы мне никогда не приходилось сталкиваться с такой ситуацией».

Сообщается, что адвокаты «неоднократно пытались и не смогли вручить О’Нилу документы как у него дома, так и в студии TNT». Однажды они «бросили юридические бумаги в его быстро мчащийся внедорожник».

О’Нил, однако, утверждает, что просто «проехал мимо незнакомцев, притаившихся у его дома», и настаивает, что ни от кого не прячется.

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25 комментариев

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markoolio
По госуслугам уже бы давно вручили
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Максим Макеев
супермен улетел на криптон))
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scorp19
Так по почте вручите
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duberry
Вам повiстка
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Райли Карри
Ответ заблокированному пользователю
Удивительно, как закон работает в США … блестяще ! А в России … всякие литвины, ивлеевы, тамаевы, субы, малиновские, гафаровы и так далее по списку … продолжают дурачить честной народ … и быть на свободе
Если ты поверил перечисленным товарищам, значит проблема в тебе. Естественный отбор.
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sasaicustoms
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Archer_Great
Ответ заблокированному пользователю
Ты просто немного не понял, в США, как и в других любых цивилизованных странах, закон и органы правопорядка работают на опережение, там всякие литвины и подобные были истреблены еще в начале 90-х годов … к биржам и до FTX были вопросы, изучай мат. часть … по поводу названий арены и спонсорами, там как бы друг весь спорт на частных деньгах, заплати, можешь завтра арену в свою честь назвать, чистый империализм, как высшая форма капитализма … ты просто не суди по РФ, это страна самобытная … так жить как в РФ - просто нельзя …
Дада, убкждай себя, что вот там все круто и как надо, а здесь - печаль и беда. Типичная оценка в чёрно-белый тонах человека, который наяривает на то, что ему кажется идеальным. Огорчу, мир окрашен в разные краски, так что твои односторонние заявления вполне себе противоречат действительности: недостатки, равно как и плюсы, есть в обеих системах. Учи матчасть, желательно - без предвзятого отношения.
Все, пока, скучно общаться с человеком, который уверен в исключительной правоте только одной системы
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Илья Петров
Ответ Максим Макеев
супермен улетел на криптон))
Тайвань
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Archer_Great
Ответ заблокированному пользователю
Ты походу не знаешь, что такое FTX и какой прецедент они создали, подтягивай мат. часть, потом приходи. Тут вообще не про то, что нужно пробовать самому 🤦🏻‍♂️ ты закончил школу ? Только честно
Типичная отмазка школьника - спросить про уроки)) коль сам не понимаешь, о чем речь, то не нужно попрекать других. ФТХ до своего банкротства не вызывала особых вопросов чуть ли не у всех, в том числе и госструктур, так что не надо гнать на пустом месте. Просто так титульными спонсорами клуба НБА не становятся, что в их честь арену называют
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Райли Карри
Ответ заблокированному пользователю
Слушай, тогда треть статей УК РФ нужно отменить, особенно 159, 165 статью вообще навсегда убрать … ну а че, поверили же … ты хотя бы прочитай, что такое естественный отбор для начало и что такое «злоупотребление доверием»
всё просто. когда проверяешь информацию. а не веришь раскрученным пустышкам с уровнем интеллекта дивана
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Пользователь заблокирован
Ответ Archer_Great
Типичная отмазка школьника - спросить про уроки)) коль сам не понимаешь, о чем речь, то не нужно попрекать других. ФТХ до своего банкротства не вызывала особых вопросов чуть ли не у всех, в том числе и госструктур, так что не надо гнать на пустом месте. Просто так титульными спонсорами клуба НБА не становятся, что в их честь арену называют
Ты просто немного не понял, в США, как и в других любых цивилизованных странах, закон и органы правопорядка работают на опережение, там всякие литвины и подобные были истреблены еще в начале 90-х годов … к биржам и до FTX были вопросы, изучай мат. часть … по поводу названий арены и спонсорами, там как бы друг весь спорт на частных деньгах, заплати, можешь завтра арену в свою честь назвать, чистый империализм, как высшая форма капитализма … ты просто не суди по РФ, это страна самобытная … так жить как в РФ - просто нельзя …
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Archer_Great
Ответ заблокированному пользователю
Слушай, как ты думаешь, есть разница между рекламой продуктового ритейлера и сомнительных финансовых инвестиций ? Тебе не кажется, что разница есть ? Закон в США работает очень хорошо, благодаря разделением и независимостью трёх ветвей власти … там если ты виноват, сядешь без вариантов, либо очень много заплатишь на первый раз
Ты не понял, вопрос не в содержании рекламы, а в том, что звездам, во-первых, не обязательно знать/пробовать самостоятельно то, что они рекламируют. Во-вторых, кто им, блин, всё лишнее расскажет, например, что ФТХ - пирамидоподобная шняга и прочие нюансы? Такое им в жизни никто не огласит, иначе бы большинство отказалось.
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Пользователь заблокирован
Ответ Райли Карри
Если ты поверил перечисленным товарищам, значит проблема в тебе. Естественный отбор.
Слушай, тогда треть статей УК РФ нужно отменить, особенно 159, 165 статью вообще навсегда убрать … ну а че, поверили же … ты хотя бы прочитай, что такое естественный отбор для начало и что такое «злоупотребление доверием»
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Archer_Great
Ответ заблокированному пользователю
Удивительно, как закон работает в США … блестяще ! А в России … всякие литвины, ивлеевы, тамаевы, субы, малиновские, гафаровы и так далее по списку … продолжают дурачить честной народ … и быть на свободе
А как он работает? Есть вердикты суда по этому иску? Сдается мне, что ничего не выйдет из всей этой затеи, т.к. это обычная реклама. Вон Клава Кока рекламирует "Магнит", но я более чем уверен, что она давно там уже ничего не покупает. По логике этого жентельмена, который подал иск, на Клавдию тоже должны подать все те, для кого цена не "что надо", а дорого, ибо это противоречит декламируемым заявлениям в промо-роликах))
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Radovan
Ответ noke
Предполагаю, что это сильно упрочит его шансы на приобретение спортивной команды во Флориде. Адам Сильвер и владельцы будут в восторге от возможности сотрудничества с бизнесменом, с которым, в случае чего, не смогут связаться.
это мутная история с мутными людьми. Шак окружен юристами и они явно щнают, что делают. ты хоть раз в жизни слышал, чтобы кого-то привлекали за рекламу некоего продукта, с которым что-то случилось? по твоему актера Леню Голубкова посадить должны были. Или Брюса Уиллиса за банк Траст))
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гилберт
Ответ noke
Предполагаю, что это сильно упрочит его шансы на приобретение спортивной команды во Флориде. Адам Сильвер и владельцы будут в восторге от возможности сотрудничества с бизнесменом, с которым, в случае чего, не смогут связаться.
С кем надо он быстро свяжется.
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Ivan Shine
Ответ scorp19
Так по почте вручите
За госуслуги не шарят, ну тупыыые
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yulay
Ответ scorp19
Так по почте вручите
по почте автограф не получить
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Venger80
Рекомендую отправить сообщение с донатом в прямой эфир, во время его работы
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noke
Предполагаю, что это сильно упрочит его шансы на приобретение спортивной команды во Флориде. Адам Сильвер и владельцы будут в восторге от возможности сотрудничества с бизнесменом, с которым, в случае чего, не смогут связаться.
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