Венсан Пуарье с высокой вероятностью не поможет «Реалу» в «Финале четырех» Евролиги

« » поборется за трофей Евролиги без центрового .

29-летний француз на 99% пропустит предстоящий «Финал четырех».

Пуарье перенес операцию по поводу аппендицита в апреле и пропустил 3 недели. Он вернулся в состав на второй матч серии против «Партизана», а также 30 апреля сыграл в одной встрече испанской ACB против «Сарагосы».

Однако с тех пор Венсан не появлялся на площадке. Его появление в «Финале четырех» Евролиги называется крайне маловероятным.

В 32 матчах -22/23 Пуарье набирает 6,1 очка и 4,0 подбора за игру.

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