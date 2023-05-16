Венсан Пуарье с высокой вероятностью не поможет «Реалу» в «Финале четырех» Евролиги
«Реал» поборется за трофей Евролиги без центрового Венсана Пуарье.
29-летний француз на 99% пропустит предстоящий «Финал четырех».
Пуарье перенес операцию по поводу аппендицита в апреле и пропустил 3 недели. Он вернулся в состав на второй матч серии против «Партизана», а также 30 апреля сыграл в одной встрече испанской ACB против «Сарагосы».
Однако с тех пор Венсан не появлялся на площадке. Его появление в «Финале четырех» Евролиги называется крайне маловероятным.
В 32 матчах Евролиги-22/23 Пуарье набирает 6,1 очка и 4,0 подбора за игру.
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