Габриэль Дек травмировал колено в концовке 4-го матча с «Партизаном»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Габриэль Дек Баскетбол

Форвард «Реала» Габриэль Дек получил серьезную травму колена в концовке 4-го матча серии плей-офф Евролиги против «Партизана» (85:78, 2-2).

Инцидент случился за 3 минуты до конца встречи. Форвард белградской команды Зак Ледэй бросился за мячом и случайно упал на ногу Деку. Игрок «Реала» покинул площадку и ушел в раздевалку с помощью медицинского персонала клуба.

Дек завершил встречу с 14 очками, 3 подборами и 2 передачами.

После матча игрок покинул арену на костылях.

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