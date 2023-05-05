Габриэль Дек травмировал колено в концовке 4-го матча с «Партизаном»

Форвард «Реала» получил серьезную травму колена в концовке 4-го матча серии плей-офф против « » (85:78, 2-2).

Инцидент случился за 3 минуты до конца встречи. Форвард белградской команды Зак Ледэй бросился за мячом и случайно упал на ногу Деку. Игрок « » покинул площадку и ушел в раздевалку с помощью медицинского персонала клуба.

Дек завершил встречу с 14 очками, 3 подборами и 2 передачами.

После матча игрок покинул арену на костылях.