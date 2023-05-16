Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Фенербахче»
Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 мая, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Тюрк Телеком – 23-5, Фенербахче – 22-5, Каршияка – 21-8, Анадолу Эфес – 20-8, Бурсаспор – 17-12, Тофаш – 14-15, Дарушафака – 13-15, Галатасарай – 13-16, Бахчешехир – 13-16, Бююкчекмедже – 12-16, Петким Спор – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Маниса – 11-17, Бешикташ – 9-19, Газиантеп – 9-20, Коньяспор – 7-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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