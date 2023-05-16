Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Фенербахче»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Баскетбол

Во вторник, 16 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Фенербахче Беко
Дата проведения
16 мая, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 23-5, Фенербахче – 22-5, Каршияка – 21-8, Анадолу Эфес – 20-8, Бурсаспор – 17-12, Тофаш – 14-15,  Дарушафака – 13-15, Галатасарай – 13-16, Бахчешехир – 13-16, Бююкчекмедже – 12-16,  Петким Спор – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Маниса – 11-17, Бешикташ – 9-19,  Газиантеп – 9-20, Коньяспор – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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