Скип Бэйлесс: «Медленно, но верно Грегг Попович потерял меня как своего поклонника»

Теги Сан-Антонио Тим Данкан Грегг Попович Боб Хилл НБА Ар Си Бьюфорд Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, почему ему перестал нравиться главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович.

«Медленно, но верно Попович потерял меня как своего поклонника. В послематчевых интервью Поп унижал и запугивал представителей СМИ после того, как они задавали вполне приемлемые рутинные вопросы. Поп стал для всех эдаким милым скрягой, а ведь он стыдил интервьюеров однословными ответами или ворчанием. О, ну это же Поп! Ох уж этот Поп! Снова и снова. Он ведет себя как хулиган и задира.

Поп странным образом стал всеобщим любимцем в НБА. Теперь после завершения каждой игры – в большинстве случаев это поражения – Поп обнимает других тренеров и звезд другой команды. Это всегда сводило меня с ума, когда «Сперс» были в порядке, потому мне не хочется видеть, как мой тренер обнимает лидеров в составе соперников, таких как Леброн. Не очень-то мне хотелось наблюдать такое братание. Но это было проницательно с его стороны. Он знал, что когда матч подходил к концу, операторы сразу же направились прямо к нему, обнимающему соперника. О, как он любит быть любимым и находиться в центре внимания», – заявил Бэйлесс.

Журналист также раскритиковал Поповича за то, что в 1996 году он в должности генменеджера «Сперс» уволил тренера Боба Хилла и назначил на его место самого себя, не имея серьезного опыта. По словам Бэйлесса, Грегг сделал это в удачный момент, так как команда вскоре заполучила на драфте Тима Данкана.

Бэйлесс выразил мнение, что своим успехом Попович во многом обязан управленческим талантам Ар Си Бьюфорда.

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12 комментариев

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Andrey-Kiev
У Скипа после дедлайна, особенно в ПО, наступил кризис жанра: нет поводов поливать играющего деда (Лебу), так он решил компенсировать это на тренерующем деде.
+19
-3
+16
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ДИКАНЬ
Половина тренеров лиги - бывшие ассистенты Поповича. А половина звезд - сами идут к нему обниматься. Многих он с дебюта в лиге знает. С Леброном у него 12 матчей только в финале были, не говоря уже о регулярке. Ну и 5 гаек точно не Бьюфорда заслуга. В этом случае и Споэльстру и Нерса, и Керра можно физруками считать. И даже Фила Джексона
+11
-1
+10
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any given sunday
Ответ Попа: ну ок! И блестящая улыбочка)))
+4
-1
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tusiel
а почему Сперс до сих пор на дне? Так уход Кавая повлиял?
+3
0
+3
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A. V.
Ответ ДИКАНЬ
Половина тренеров лиги - бывшие ассистенты Поповича. А половина звезд - сами идут к нему обниматься. Многих он с дебюта в лиге знает. С Леброном у него 12 матчей только в финале были, не говоря уже о регулярке. Ну и 5 гаек точно не Бьюфорда заслуга. В этом случае и Споэльстру и Нерса, и Керра можно физруками считать. И даже Фила Джексона
Это всем вменяемым понятно, но разве Скип к таким относится
+3
0
+3
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obanze
Ответ tusiel
а почему Сперс до сих пор на дне? Так уход Кавая повлиял?
Команда потеряла не только Кавая, но и вектор развития команды. Свободных агентов всегда было непросто заманить в СА, ребята ехали к Греггу и его неугасающим звездам - носителям культуры команды и прямым продолжением философии тренера. Нынче там сброд небесталанных ребят, работающих на новый контракт где-то еще)
+3
0
+3
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kazuma
невелика потеря
+2
-1
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any given sunday
Ответ Andrey-Kiev
У Скипа после дедлайна, особенно в ПО, наступил кризис жанра: нет поводов поливать играющего деда (Лебу), так он решил компенсировать это на тренерующем деде.
Далее может перейти на болеющего( болельщика лейкерс) деда. Но это в межсезонье
+1
0
+1
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tusiel
Ответ obanze
Команда потеряла не только Кавая, но и вектор развития команды. Свободных агентов всегда было непросто заманить в СА, ребята ехали к Греггу и его неугасающим звездам - носителям культуры команды и прямым продолжением философии тренера. Нынче там сброд небесталанных ребят, работающих на новый контракт где-то еще)
так а почему потеряла? Понятно, что баскетболисты, как и все люди, не вечные, и в каждой команде обязательно проходит смена поколений, но почему-то не у Сперс, хотя там Попович и его принципы остались.
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