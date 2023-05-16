Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, почему ему перестал нравиться главный тренер « » .

«Медленно, но верно Попович потерял меня как своего поклонника. В послематчевых интервью Поп унижал и запугивал представителей СМИ после того, как они задавали вполне приемлемые рутинные вопросы. Поп стал для всех эдаким милым скрягой, а ведь он стыдил интервьюеров однословными ответами или ворчанием. О, ну это же Поп! Ох уж этот Поп! Снова и снова. Он ведет себя как хулиган и задира.

Поп странным образом стал всеобщим любимцем в НБА. Теперь после завершения каждой игры – в большинстве случаев это поражения – Поп обнимает других тренеров и звезд другой команды. Это всегда сводило меня с ума, когда «Сперс» были в порядке, потому мне не хочется видеть, как мой тренер обнимает лидеров в составе соперников, таких как Леброн. Не очень-то мне хотелось наблюдать такое братание. Но это было проницательно с его стороны. Он знал, что когда матч подходил к концу, операторы сразу же направились прямо к нему, обнимающему соперника. О, как он любит быть любимым и находиться в центре внимания», – заявил Бэйлесс.

Журналист также раскритиковал Поповича за то, что в 1996 году он в должности генменеджера «Сперс» уволил тренера Боба Хилла и назначил на его место самого себя, не имея серьезного опыта. По словам Бэйлесса, Грегг сделал это в удачный момент, так как команда вскоре заполучила на драфте .

Бэйлесс выразил мнение, что своим успехом Попович во многом обязан управленческим талантам .

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