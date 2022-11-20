Грегг Попович: «Тима Данкана не интересует тренерская деятельность, я сдался через неделю»

Главный тренер объяснил, почему не стал работать в его штабе.

Прославленный баскетболист выступал за «Сперс» c 1997 по 2016 год и стал 5-кратным чемпионом с этой командой. В сезоне-2019/20 он работал ассистентом Поповича.

«Возможно, он больше никогда не придет на игру. Он может прийти на тренировку и посмотреть, как парни играют, но его не интересует тренерская деятельность. Когда он начал работать у нас, я сдался через неделю.

Это показывает мудрость, которая отличает его от некоторых из нас. Мы продолжаем тренировать просто потому, что нам это нравится. У него есть другие интересы, он не привязан к баскетболу. Люди влюбляются в баскетбол, но он ничем не отвечает. Твои друзья и семья любят тебя, но не баскетбол», – заявил Попович.

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