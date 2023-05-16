Джереми Лин: «Скоро вернусь в здоровом виде»

Бывший игрок НБА Джереми Лин рассказал о своем состоянии после того, как получил серьезное сотрясение мозга во время матча чемпионата Тайваня между командами «Гаосюн» и «Формоза».

«Максимальное уважением одноклубникам, тренерам, персоналу и болельщикам. Спасибо всем за пожелания, скоро я вернусь в здоровом виде. Мы боролись до самого конца и нам нечего стыдиться! Никогда не забуду этот сезон», – написал Лин.

В начале второй четверти экс-игрок НБА боролся за подбор и получил случайный удар локтем по лицу от Криса Маккаллоу. Лин рухнул, ударившись головой и паркет, и не мог подняться. На повторе видно, как его пальцы неестественно согнулись, что свидетельствует о сотрясении мозга.

Вскоре после получения травмы 34-летний Лин заявил, что не уверен по поводу участия в новом сезоне.

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