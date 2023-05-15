«Будто я этого не знал». Пол Пирс согласился с фанатом, что Тейтум лучше него как игрок

Чемпион НБА 2008 согласился с мнением болельщика, что лучше него как игрок.

Сначала Пирс поздравил Тейтума с 51-очковым перфомансом в 7-м матче с «Сиксерс»: «Вау, Джейсон проснулся сегодня и решил показать, что такое жестокость 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾».

Фанат ответил на пост члена Зала славы: «Он даже лучше, чем был ты сам😹😹».

На что Пирс отреагировал: «Будто я этого не знал».

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