«Будто я этого не знал». Пол Пирс согласился с фанатом, что Тейтум лучше него как игрок

Теги Бостон Пол Пирс НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Чемпион НБА 2008 Пол Пирс согласился с мнением болельщика, что Джейсон Тейтум лучше него как игрок.

Сначала Пирс поздравил Тейтума с 51-очковым перфомансом в 7-м матче с «Сиксерс»: «Вау, Джейсон проснулся сегодня и решил показать, что такое жестокость 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾».

Фанат ответил на пост члена Зала славы: «Он даже лучше, чем был ты сам😹😹».

На что Пирс отреагировал: «Будто я этого не знал».

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3 комментария

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Djoyin
Пирс не стал заявлять, что сейчас играют кексы, пирожные и рогалики с повидлом, а скромно и адекватно остановил собеседника, не дав устроить разбор пролётов мимо кассы
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ɔculpa
Серьёзная заява.
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Антон Антнов
Вообще то, нет. Пирс покруче будет.
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