«Милуоки» получил разрешение на собеседование с Крисом Куинном
«Милуоки» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Майами» Крисом Куинном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В число кандидатов на должность главного тренера «Бакс» также входят Чарльз Ли («Милуоки») и Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»). Остальные кандидаты станут известны позже.
«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения команды от «Майами» в серии первого раунда плей-офф.
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