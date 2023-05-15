«Милуоки» получил разрешение на собеседование с Крисом Куинном

«Милуоки» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Майами» , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В число кандидатов на должность главного тренера «Бакс» также входят Чарльз Ли («Милуоки») и Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»). Остальные кандидаты станут известны позже.

« » отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения команды от « » в серии первого раунда плей-офф.

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