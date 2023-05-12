Джейсон Тейтум о преображении в 4-й четверти: «Я один из лучших игроков в мире»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, как ему далось преображение в четвертой четверти шестого матча против «Филадельфии» (95:86, 3-3).

«Со всем скромностью скажу, что я один из лучших игроков в мире. Порой возникают трудности, приходится иметь дело со спадами. Но матч продолжается довольно долго. К счастью, у меня есть отличные товарищи по команде, которые помогли компенсировать мой неудачный старт.

Они доверяют мне. Они говорят мне, чтобы я продолжал бросать. Рано или поздно попадешь. Продолжай оказывать влияние на игру другими способами. И все, что имеет значение, это то, что мы выиграли. Дали себе еще один шанс, возвращаемся домой на седьмой матч», – сказал Тейтум.

Джейсон смазал 14 из первых 15 бросков с игры (включая 6 3-очковых). При этом в четвертой четверти лидер «Бостона» отметился серией ключевых попаданий из-за дуги, благодаря которым «кельты» перехватили лидерство (87:83), а затем укрепили преимущество (95:84).

В активе Тейтума 19 очков (16 в заключительной 12-минутке), 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 из 21 с игры за 43 минуты.

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21 комментарий

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Александр Митраков
"Со всем скромностью скажу, что я один из лучших игроков в мире"

¯_(ツ)_/¯
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Аркадий Байдерин
Не знаю как насчет мира но есть сомнения что он лучший в Бостоне)
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Ruscello
При 14 промахах из 15 первых попыток?! Ты и правда лучший, Джейсон!:))
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dl
Ответ Александр Митраков
"Со всем скромностью скажу, что я один из лучших игроков в мире" ¯_(ツ)_/¯
Мамин скромняга. Почаще бы вспоминал об этом.
+6
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Райли Карри
он ещё и рад!
+3
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No Name
5 из 21, «Я один из лучших игроков в мире»
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Александр Митраков
Ответ dl
Мамин скромняга. Почаще бы вспоминал об этом.
Звучит композиция I’m So Humble группы The Lonely Island
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Да неужели не понятно- он просто потролил хейтеров.При этом высказал уважение команде,как один из лидеров сказал свое слово в 4 четверти.
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Антон
Один из лучших игроков в мире всю игру должен тащить. Если бы в конце не полетело, то тебя бы сейчас только ленивый не пинал за такой топ.
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starina1
Сейчас может говорить все, что захочет. Не заболтался бы.
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Алексей Зуев
Имеет право. По факту всю игру он зарешал.
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Антон Никитин
Ответ Антон
Один из лучших игроков в мире всю игру должен тащить. Если бы в конце не полетело, то тебя бы сейчас только ленивый не пинал за такой топ.
Ну так он и затащил. в чем претензия?
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Deathspell Omega
Ответ Антон
Один из лучших игроков в мире всю игру должен тащить. Если бы в конце не полетело, то тебя бы сейчас только ленивый не пинал за такой топ.
Если бы в конце не полетело...
____________________
Ну так, полетело же.
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Don Pihot
Ответ Александр Митраков
"Со всем скромностью скажу, что я один из лучших игроков в мире" ¯_(ツ)_/¯
По ходу, он еще и один из лучших шутников в мире. Могут с Блэйком совместно стенд-апить
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Malay Saratov
Ответ Антон
Один из лучших игроков в мире всю игру должен тащить. Если бы в конце не полетело, то тебя бы сейчас только ленивый не пинал за такой топ.
Полетело.
Многие великие чемпионы прошлого из разных видов спорта говорили что залог успеха это когда спортсмен перебарывает самого себя-Тейтум сегодня переборол
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lukaseee
Ответ Антон
Один из лучших игроков в мире всю игру должен тащить. Если бы в конце не полетело, то тебя бы сейчас только ленивый не пинал за такой топ.
Если бы партнеры не довели до такого счета ))
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dev0
Нам американцев в плане ментальности непросто понять.
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Серж Острогляд
Желаю жиденько обосраться в седьмом матче,Джейсон!Хотя и не люблю Филу,но..заслужил!
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Malay Saratov
Да, переборол себя в самый ответственный момент. Это черта чемпионского характера
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Stivi M.D.
🤡🤡🤡
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Pol1986
Ну сегодня точно имеет право
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