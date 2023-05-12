Лидер « » рассказал, как ему далось преображение в четвертой четверти шестого матча против «Филадельфии» (95:86, 3-3).

«Со всем скромностью скажу, что я один из лучших игроков в мире. Порой возникают трудности, приходится иметь дело со спадами. Но матч продолжается довольно долго. К счастью, у меня есть отличные товарищи по команде, которые помогли компенсировать мой неудачный старт.

Они доверяют мне. Они говорят мне, чтобы я продолжал бросать. Рано или поздно попадешь. Продолжай оказывать влияние на игру другими способами. И все, что имеет значение, это то, что мы выиграли. Дали себе еще один шанс, возвращаемся домой на седьмой матч», – сказал Тейтум.

Джейсон смазал 14 из первых 15 бросков с игры (включая 6 3-очковых). При этом в четвертой четверти лидер «Бостона» отметился серией ключевых попаданий из-за дуги, благодаря которым «кельты» перехватили лидерство (87:83), а затем укрепили преимущество (95:84).

В активе Тейтума 19 очков (16 в заключительной 12-минутке), 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 из 21 с игры за 43 минуты.

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