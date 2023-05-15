Джордж Ньянг схватил Джейлена Брауна за ногу, сидя на скамейке запасных

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джордж Ньянг Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Джордж Ньянг, находясь на скамейке запасных, схватил защитника «Бостона» Джейлена Брауна за ногу, чтобы помешать тому убежать в атаку.

Инцидент случился за 6:50 до конца второй четверти 7-го матча серии плей-офф между командами.

Браун спас уходивший в аут мяч и упал на скамейку «Сиксерс», после чего Ньянг решил придержать соперника за колено. В итоге оба игрока получили технический фол.

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7 комментариев

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Кирилл
Честно, я не понимаю почему вообще дали обоюдные технические, когда Ньянга должны были вообще удалять за такое…
+15
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+15
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Wallace Stevens
После этого Бостон и заиграл.
+3
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Кирилл
Ответ Heyarager
Вот никогда таких ситуаций не понимал. Если бы Браун не зарычал на него технаря беляша и не увидели бы. В итоге флеграунд у обоих 🤷🏻.
Нет, там судьи дали два технических, а не флегранты.
+2
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Heyarager
Вот никогда таких ситуаций не понимал. Если бы Браун не зарычал на него технаря беляша и не увидели бы. В итоге флеграунд у обоих 🤷🏻.
+3
-2
+1
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Evelage
напоминает травму джа в прошлом году, когда пул его также случайно травмировал
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zippa
Never let you go!
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evgen98
Ответ Кирилл
Честно, я не понимаю почему вообще дали обоюдные технические, когда Ньянга должны были вообще удалять за такое…
Потому-что Браун хватал Хардена за майку, судьи пропустили фол. В ответ психанула уже скамейка Филы, а конкретно Ньянг.
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