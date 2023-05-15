Джордж Ньянг схватил Джейлена Брауна за ногу, сидя на скамейке запасных

Форвард «Филадельфии» , находясь на скамейке запасных, схватил защитника «Бостона» за ногу, чтобы помешать тому убежать в атаку.

Инцидент случился за 6:50 до конца второй четверти 7-го матча серии плей-офф между командами.

Браун спас уходивший в аут мяч и упал на скамейку «Сиксерс», после чего Ньянг решил придержать соперника за колено. В итоге оба игрока получили технический фол.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»