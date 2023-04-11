Рамона Шелберн: «Даллас» верит в то, что сможет сохранить Кайри Ирвинга»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Джейлен Брансон Рамона Шелберн Баскетбол

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, как в «Далласе» оценивают ситуацию с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который выходит на рынок свободных агентов.

«Даллас» верит в то, что сможет сохранить Кайри Ирвинга. Они довольны своими шансами.

Когда они выменяли его, у них была возможность подписать с ним контракт на два года. Но сам он хочет больше, чем два года. Кайри хочет четыре сезона. Таким образом, все может свестись к тому, готовы ли они пойти на это и выписать ему четвертый сезон. Если у него есть рычаги влияния за пределами «Мэверикс», им, возможно, придется пойти дальше, чем они собирались изначально. Надо сказать, что у него довольно много рычагов влияния, потому что, вообще говоря, они просто не могут его потерять. Они уже отпустили просто так Джейлена Брансона. Они не могут отпустить Кайри Ирвинг просто так», – сказала Шелберн.

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2 комментария

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Evgeniy 72
Ответ Birdman NBA
3 года, 4й опция команды. чуть ли не идиальный вариант
Четвертый будет опция игрока, то есть обычная максималка. Кайри может согласиться на менее хорошие условия при СЭТ в Финикс или Лейкерс, или в ГСВ, может в ЛАК. Но в Далласе он по любому не пойдет на уступки.
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Birdman NBA
3 года, 4й опция команды. чуть ли не идиальный вариант
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