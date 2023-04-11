Рамона Шелберн: «Даллас» верит в то, что сможет сохранить Кайри Ирвинга»

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, как в « » оценивают ситуацию с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который выходит на рынок свободных агентов.

«Даллас» верит в то, что сможет сохранить . Они довольны своими шансами.

Когда они выменяли его, у них была возможность подписать с ним контракт на два года. Но сам он хочет больше, чем два года. Кайри хочет четыре сезона. Таким образом, все может свестись к тому, готовы ли они пойти на это и выписать ему четвертый сезон. Если у него есть рычаги влияния за пределами «Мэверикс», им, возможно, придется пойти дальше, чем они собирались изначально. Надо сказать, что у него довольно много рычагов влияния, потому что, вообще говоря, они просто не могут его потерять. Они уже отпустили просто так . Они не могут отпустить Кайри Ирвинг просто так», – сказала Шелберн.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?