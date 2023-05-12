Участие Иммануэла Куикли в 6-м матче против «Хит» под вопросом

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли может пропустить 6-й матч серии второго раунда плей-офф против «Майами» (2-3) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Куикли травмировался во время 3-й встречи, в которой «Никс» потерпели поражение со счетом 86:105. По словам главного тренера Тома Тибодо, состояние защитника оценивается ежедневно.

В восьми матчах текущего плей-офф защитник набирал в среднем 9 очков, реализуя 35% бросков.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий