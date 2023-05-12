Участие Иммануэла Куикли в 6-м матче против «Хит» под вопросом

Защитник « » может пропустить 6-й матч серии второго раунда плей-офф против « » (2-3) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Куикли травмировался во время 3-й встречи, в которой «Никс» потерпели поражение со счетом 86:105. По словам главного тренера Тома Тибодо, состояние защитника оценивается ежедневно.

В восьми матчах текущего плей-офф защитник набирал в среднем 9 очков, реализуя 35% бросков.

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