Форвард « » может пропустить шестую встречу серии с «Лейкерс» (2-3) в пятницу из-за перелома левого реберного хряща.

Участие Эндрю в матче находится под вопросом.

О том, как и когда Уиггинс получил травму, не уточняется.

Уиггинс сыграл важную роль в победе «Уорриорз» в пятом матче в среду, набрав 25 очков при 10 из 18 с игры, а также 7 подборов и 5 передач. Тренер «воинов» Стив Керр назвал это выступление лучшим для канадца с тех пор, как он вернулся после двухмесячного отсутствия на старте плей-офф-2023.

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