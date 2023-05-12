Участие Эндрю Уиггинса в 6-м матче с «Лейкерс» под вопросом. У форварда перелом реберного хряща
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс может пропустить шестую встречу серии с «Лейкерс» (2-3) в пятницу из-за перелома левого реберного хряща.
Участие Эндрю в матче находится под вопросом.
О том, как и когда Уиггинс получил травму, не уточняется.
Уиггинс сыграл важную роль в победе «Уорриорз» в пятом матче в среду, набрав 25 очков при 10 из 18 с игры, а также 7 подборов и 5 передач. Тренер «воинов» Стив Керр назвал это выступление лучшим для канадца с тех пор, как он вернулся после двухмесячного отсутствия на старте плей-офф-2023.
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тут в комментах всякие дебилы называют луни самым грязным игроком ПО.
брон надеюсь неумышленно 🤡 несколько игр реально жестко печает уиггинса в грудь: эндрю доигрывает без концертов , о травме мы узнаем после игры и никаких соплей.
и это было достаточно сильно
но обвинять кого-то бессмысленно
кто-то написал уже , воины без театральщины , без кривляний играют всю серию и заслуживают ее забрать!
https://twitter.com/anthonyVslater/status/1656829351953068032