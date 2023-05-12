Участие Эндрю Уиггинса в 6-м матче с «Лейкерс» под вопросом. У форварда перелом реберного хряща

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс может пропустить шестую встречу серии с «Лейкерс» (2-3) в пятницу из-за перелома левого реберного хряща.

Участие Эндрю в матче находится под вопросом.

О том, как и когда Уиггинс получил травму, не уточняется.

Уиггинс сыграл важную роль в победе «Уорриорз» в пятом матче в среду, набрав 25 очков при 10 из 18 с игры, а также 7 подборов и 5 передач. Тренер «воинов» Стив Керр назвал это выступление лучшим для канадца с тех пор, как он вернулся после двухмесячного отсутствия на старте плей-офф-2023.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

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36 комментариев

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Илья Петров
возможно здесь. Смотрите какая чистая игра от короля: https://www.youtube.com/watch?v=vDg5shBKVf8
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Илья Петров
Вот и вся разница между ГС и ЛАЛ. Запахло жаренным и грязные ЛАЛовские костоломы все таки сломали игрока ГС. Но ни каких симуляций, никаких кривляний, просто терпят и играют дальше...
+26
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Ilovethisgame77
Ну, и кто чмо… не дед ли плешивый?
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+9
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Ононаоно
Подождите, тут не очень умные, уже два дня пишут как ГСВ ломает игроков ЛАЛ, а выходит все наоборот?
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ShowTime.
луни случайно локтем не сильно задевает дэвиса : гримасы , тайм-ауты , крупные планы , чуть ли вертолет на площадку не прилетел чтоб антона в больницу увезти.
тут в комментах всякие дебилы называют луни самым грязным игроком ПО.

брон надеюсь неумышленно 🤡 несколько игр реально жестко печает уиггинса в грудь: эндрю доигрывает без концертов , о травме мы узнаем после игры и никаких соплей.
+7
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+7
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Илья Петров
А как чисто Леброн освобождается от опеки Уиггинса: https://youtu.be/0wx07-_dpoE?t=9
+8
-2
+6
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Илья Петров
Ответ Мурзин Ринат
Комментарий удален пользователем
ну не знаю, у вас фанатов ЛАЛ такой контакт приравнен к удару наковальней. Дэвиса так пихнули бы пришлось бы медицинский борт МЧС вызывать для срочной эвакуации.
+8
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ShowTime.
я точно помню момент как брон прям оттолкнул андрюху
и это было достаточно сильно
но обвинять кого-то бессмысленно
кто-то написал уже , воины без театральщины , без кривляний играют всю серию и заслуживают ее забрать!
+6
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hodor 12
Под вопросом? В смысле есть вариант, что до завтра перелом зарастёт ??? Здоровья парню....
+5
0
+5
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Илья Петров
Фаны ЛАЛ скажите, теперь ГС должны выйти и кого то сломать на последок? Вчера вы именно об этом ̶п̶и̶щ̶а̶л̶и̶ вещали после спектакля АД.
+4
0
+4
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пердак
Ответ Lost
Отличное начало утра. Очень вкусное кофе
Кофе - он
+4
0
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ShowTime.
мда.
+3
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Ilovethisgame77
Ответ Lost
зачем ты так о своем отце?
Ты рожденный жопой свиньи лежи и разлагайся, недоносок…
+3
0
+3
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Undrey
ждём комментарий леброна, я не хотел, это не мой стиль, грязно не играю, не симулирую, после каждого прохода под кольцо не ору на судей, и вообще я чёрный, я многодетный отец)
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Дориан Грей_333
Ответ Lost
Блин бедный Карри как так то. Вместо четырех игроков на максимальном контракте у него останется только три. Слишком мало помощи
Хоть бы эти костоломы и Карри не сломали.
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Адмирал МакКряк
Ну, гудгейм, как грится. Перелом ребра - это от недели до месяца. Леброн может вздохнуть с облегчением.

https://twitter.com/anthonyVslater/status/1656829351953068032
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Додик Аксель
Большая потеря для ГСВ, если Андрюха не будет играть в 6-м матче.
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Илья Петров
Ответ vlasovsport
То есть локтем двинуть так, что увозят на коляске это fair play...
посыл в том, что сколько было криков, возмущений, гнева о том какая ГС грязная команда, а в итоге то ЛАЛ играют не чище. Просто одни продают все эти моменты, а другие продолжают игру без всего этого флоп цирка.
+1
0
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Илья Петров
Главное не перепутать, это чистая игра: https://youtu.be/nT-pro49EmY?t=29 ни то что ГСовские костоломы
+3
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Илья Петров
Ответ пердак
Кофе - он
он - дурачок
+1
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Дориан Грей_333
Ответ Lost
Самое смешное что это просто симуляции и пыль в глаза пускают. Уиггинс 100% здоров и будет играть завтра
Это ты в магическом шаре увидел, или карты разложил?)
+1
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Илья Петров
Не могу найти момент из предыдущих матчей, где Андрюха Леброна хорошо так в защите съедал и король после свистка психанул и отталкивал Уиггинса, конечно чисто и без замечаний.
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Grom21Dima
Что,теперь фанам ГСВ можно кричать, что ЛАЛ могут выигрывать только за счет травмирования соперников?
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Илья Петров
Ответ Мурзин Ринат
Каким жаренным, они 1:3 летели
ну хотели 1:4, а получают 2:3 и вот ты в одном лузе от седьмой игры.
+1
-1
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Мурзин Ринат
Ответ Илья Петров
возможно здесь. Смотрите какая чистая игра от короля: https://www.youtube.com/watch?v=vDg5shBKVf8
Комментарий удален пользователем
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