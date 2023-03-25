Тимофей Якушин о победе над «НН»: «Показали командный баскетбол во всей красе – и в защите, и в нападении»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Тимофей Якушин МБА Баскетбол

Атакующий защитник МБА Тимофей Якушин отметил командную игру в заключительном матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (69:55).

«Сегодня показали командный баскетбол во всей красе – и в защите, и в нападении.

Несмотря на то, что большую часть матча лидировали, нельзя назвать победу легкой. «Нижний» – отличная сбалансированная команда, с которой не бывает просто. У них отлаженная система, тем более, когда они играют на своей площадке. Но мы смогли выстоять и победить.

Залог успеха – наша защита. С первых секунд все строилось от нее, только благодаря хорошей защите смогли оторваться. Провоцировали волжан на тяжелые броски, поэтому они забили далеко не все.

Готовимся к плей-офф, но и регулярку хотели завершить на мажорной ноте, что мы и сделали», – сказал Якушин.

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