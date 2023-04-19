О Джи Ануноби стал совладельцем «Лондон Лайонс»
Форвард «Торонто» О Джи Ануноби стал совладельцем клуба Еврокубка «Лондон Лайонс».
25-летний игрок приобрел миноритарный пакет акций британского клуба.
Уроженец Лондона провел более 250 матчей за «Рэпторс» и стал первым британским баскетболистом, выигравшим титул НБА в 2019 году.
Ануноби ранее заявлял, что его ключевая цель – «вдохновить детей в Великобритании, которые хотят играть в баскетбол, и показать им, что они могут пробиться в лигу из Британии».
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