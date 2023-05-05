Решающий матч «Монако» с «Маккаби» перенесли на час по требованию телевизионной компании

Решающие 5-е матчи двух серий Евролиги пройдут с разницей всего в один час из-за требований французских телевизионных каналов.

Согласно первоначальному плану, Евролига предполагала сценарий, при котором «Монако» встретится с «Маккаби», а « » сыграет с « » в следующую среду в 19:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени соответственно.

Однако Skweek, французская телевизионная компанияя, владеющая правами на трансляцию, в последний момент потребовал перенести игру в Монако на час.

Хотя Евролига может выражать свои предпочтения и приоритеты в отношении времени проведения игр, окончательное решение о времени проведения встреч принимает телекомпания, которая приобрела права на трансляции, обычно исходя из предпочтений местной телеаудитории.

Между тем, день игры назначается в зависимости от доступности арен команд Евролиги. Матчи пятой серии в Мадриде и Монако 10 мая уже были запланированы заранее.

Таким образом, « » встретится с « » часом позднее, в 21:00 по московскому времени, «Реал» примет «Партизан» в 22:00.

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