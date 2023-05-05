Решающий матч «Монако» с «Маккаби» перенесли на час по требованию телевизионной компании

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Реал Монако Баскетбол

Решающие 5-е матчи двух серий Евролиги пройдут с разницей всего в один час из-за требований французских телевизионных каналов.

Согласно первоначальному плану, Евролига предполагала сценарий, при котором «Монако» встретится с «Маккаби», а «Реал» сыграет с «Партизаном» в следующую среду в 19:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени соответственно.

Однако Skweek, французская телевизионная компанияя, владеющая правами на трансляцию, в последний момент потребовал перенести игру в Монако на час.

Хотя Евролига может выражать свои предпочтения и приоритеты в отношении времени проведения игр, окончательное решение о времени проведения встреч принимает телекомпания, которая приобрела права на трансляции, обычно исходя из предпочтений местной телеаудитории.

Между тем, день игры назначается в зависимости от доступности арен команд Евролиги. Матчи пятой серии в Мадриде и Монако 10 мая уже были запланированы заранее.

Таким образом, «Монако» встретится с «Маккаби» часом позднее, в 21:00 по московскому времени, «Реал» примет «Партизан» в 22:00.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
Удачи Маккаби и Партизану.... Очень хочется, что бы им фартануло.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий