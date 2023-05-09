Дочь Денниса Родмана установила рекорд женской футбольной лиги США

Теги НБА женский футбол Деннис Родман Тринити Родман Баскетбол

Тринити Родман, дочь бывшей звезды Денниса Родмана, установила очередной рекорд Национальной женской футбольной лиги США (NWSL).

Тринити стала самой молодой футболисткой лиги, которая забила как минимум 10 голов и отдала 10 голевых передач за один сезон, сообщает Black Enterprise.

В минувшие выходные «Вашингтон Спирит», за который выступает дочь легендарного баскетболиста, обыграл «Сан-Диего Вэйв» со счетом 3:1. В этом матче Тринити вошла в историю лиги, забив гол и сделав голевую передачу.

С 13 голами и 10 голевыми передачами Родман стала первой футболисткой NWSL, которая забила 10+ голов и сделала 10+ голевых передач в одном регулярном чемпионате до того, как ей исполнился 21 год.

Дочь Денниса Родмана профессионально играет в футбол и налаживает отношения с отцом (он бросил ее, когда ей было 10 лет)

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6 комментариев

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Лиллард унижатель!
А подборов у неё сколько?
+58
-2
+56
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Отец Мельдоний
Ответ 113k
Сборная США сильнейшая в мире, но в местном чемпе всего 12 команд. какойто нонсенс.
По волейболу они тоже всегда в лидерах, что у мужчин, что у женщин - а, чемпионата США в классическом понимании нет ни у тех, ни у других.
Да, и женский футбольный чемпионат появился всего 10 лет назад, когда сборная была уже четырехкратным Олимпийским чемпионом и дважды чемпионом мира.
В США очень развит студенческий спорт и в основном, поэтому, по некоторым видам, спорта им и чемпионат страны не нужен.
+8
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+8
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skreamer
Милая, на Зендею чем-то похожа.
+3
-1
+2
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113k
Сборная США сильнейшая в мире, но в местном чемпе всего 12 команд.
какойто нонсенс.
+1
-1
0
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Aleks-Sochi
Не похожа на афроамериканку,ну совсем немного.
0
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