Дочь Денниса Родмана установила рекорд женской футбольной лиги США

, дочь бывшей звезды Денниса Родмана, установила очередной рекорд Национальной женской футбольной лиги США (NWSL).

Тринити стала самой молодой футболисткой лиги, которая забила как минимум 10 голов и отдала 10 голевых передач за один сезон, сообщает Black Enterprise.

В минувшие выходные «Вашингтон Спирит», за который выступает дочь легендарного баскетболиста, обыграл «Сан-Диего Вэйв» со счетом 3:1. В этом матче Тринити вошла в историю лиги, забив гол и сделав голевую передачу.

С 13 голами и 10 голевыми передачами Родман стала первой футболисткой NWSL, которая забила 10+ голов и сделала 10+ голевых передач в одном регулярном чемпионате до того, как ей исполнился 21 год.

Дочь Денниса Родмана профессионально играет в футбол и налаживает отношения с отцом (он бросил ее, когда ей было 10 лет)