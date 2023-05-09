Игор Кокошков может войти в штаб Куина Снайдера в «Атланте»

Главный тренер «Атланты» планирует сменить почти весь свой штаб к следующему сезону. Одним из кандидатов на должность ассистента является бывший главный тренер сборной Словении Игор Кокошков.

Также называются имена , Алекса Дженсена и Антонио Лаэнга.

Дженсен в течение восьми лет был помощником Снайдера в «Юте» и до сих пор работает в тренерском штабе «Джаз». Бейли ассистировал Снайдеру в течение его последних двух сезонов в «Юте». Лэнг также работал под началом Снайдера в «Юте» (2014–2019), а последние четыре сезона провел в «Кливленде».

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