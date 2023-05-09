Стив Керр: «У Шэмса Чарании бизнес по огласке стартовых пятерок»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил по поводу публикации инсайдером Шэмсом Чаранией информации о перестановке в стартовом составе «воинов».
Чарания до начала четвертой встречи серии с «Лейкерс» написал о том, что Гэри Пэйтон переведен в основу «Голден Стэйт» вместо одного из «больших», Дрэймонд Грин переместился на позицию пятого номера.
– Стив, я знаю, что вы не ведете бизнес по огласке стартовых пятерок...
– Да все нормально, у Шэмса Чарании бизнес по огласке стартовых пятерок (смех в зале).
– Вы сказали ему?
– У нас в организации есть специальный корреспондент, который делится с ним, видимо так.
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме
Комментарии