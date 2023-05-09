Стив Керр: «У Шэмса Чарании бизнес по огласке стартовых пятерок»

Главный тренер «Голден Стэйт» пошутил по поводу публикации инсайдером Шэмсом Чаранией информации о перестановке в стартовом составе «воинов».

Чарания до начала четвертой встречи серии с « » написал о том, что переведен в основу « » вместо одного из «больших», Дрэймонд Грин переместился на позицию пятого номера.

– Стив, я знаю, что вы не ведете бизнес по огласке стартовых пятерок...

– Да все нормально, у бизнес по огласке стартовых пятерок (смех в зале).

– Вы сказали ему?

– У нас в организации есть специальный корреспондент, который делится с ним, видимо так.

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