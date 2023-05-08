Один из журналистов отдал свой голос не тому Уильямсу при выборе первой сборной новичков НБА
В составе «Оклахомы» есть два Уильямса, у них схожи и имена: Джейлен Уильямс и Джейлин Уильямс. Мало того, они оба новички – были выбраны на драфте НБА 2022.
НБА опубликовала детальные результаты голосования 100 представителей медиа, которое сформировало итоговые позиции игроков в символических сборных новичков сезона.
Один из журналистов отдал свой голос за попадание в первую символическую пятерку не тому Уильямсу – Джейлину – показатели которого в сезоне-2022/23: 5,9 очка, 4,9 подбора и 1,6 передачи.
Джейлен, набравший 99 из 100 голосов, в регулярке приносил своей команде в среднем 14,5 очка, совершал 4,5 подбора и 3,3 передачи, закончив сезон вторым в голосовании за лучшего новичка года.
7 комментариев