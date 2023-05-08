Один из журналистов отдал свой голос не тому Уильямсу при выборе первой сборной новичков НБА

Теги НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Джейлен Уильямс Джейлин Уильямс Баскетбол

В составе «Оклахомы» есть два Уильямса, у них схожи и имена: Джейлен Уильямс и Джейлин Уильямс. Мало того, они оба новички – были выбраны на драфте НБА 2022.

НБА опубликовала детальные результаты голосования 100 представителей медиа, которое сформировало итоговые позиции игроков в символических сборных новичков сезона.

Один из журналистов отдал свой голос за попадание в первую символическую пятерку не тому Уильямсу – Джейлину – показатели которого в сезоне-2022/23: 5,9 очка, 4,9 подбора и 1,6 передачи.

Джейлен, набравший 99 из 100 голосов, в регулярке приносил своей команде в среднем 14,5 очка, совершал 4,5 подбора и 3,3 передачи, закончив сезон вторым в голосовании за лучшего новичка года.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Так если бы не эта ошибка - Джейлен, получается, был бы на первом месте. )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy 72
Судя по таблице, Джейлен таким образом лишился равенства с Банкеро, а однофамилец никакой выгоды от путаницы не приобрёл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Круговорот Джейлин/ленов Уильямсов в природе НБА )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
такая же история в школе была. в параллельном классе учился тёзка по имени и фамилии. всегда путали в военкомате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Не тот же, который Йокича мимо топ-5 прокатил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Кирилл
Круговорот Джейлин/ленов Уильямсов в природе НБА )
Много Уильямсов стало, в окле и Бостоне по 2 шт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий