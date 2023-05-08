Джо Маззулла: «Cейчас уже мне очевидно, что надо было брать тайм-аут в концовке овертайма»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Маркус Смарт Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла в ретроспективе признался, что допустил ошибку в концовке матча с «Филадельфией» (115:116, 2-2), когда позволил игрокам самим разыграть решающее владение встречи.

Разыгрывающий Маркус Смарт попал броском под сирену, но не успел отпустить мяч до окончания таймера на табло. «Сиксерс» сравняли счет в серии.

«Cейчас уже мне очевидно, что надо было брать тайм-аут в концовке овертайма, чтобы выстроить выгодные для себя владения. Конечно же, 14 секунд до конца, проигрываем в одно очко – надо пользоваться любой возможностью. Определенно, урок усвоен», – приводит слова тренера обозреватель «Бостона» Крис Форсберг.

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10 комментариев

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C4clutch
Гигант мысли
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Van
Ответ C4clutch
Гигант мысли
Отец бостонского случайного нападения
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Anastasiia Khvorostova
Победитель в битве за звание главного физрука с Доком Риверсом
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Пенс
Быстро его мысль настигла.
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Канонир35
Можно смело поменять фамилию на "Мазила".💯✔ У него было 2 ТО и в конце основного времени, тогда на последнюю атаку оставалось 15 секунд, но он не стал брать ТО!🤦‍♀️🤦‍♂️ У них там флэшмоб что ли в этом ПЛОВЕ по скипам ТО в клатче или это вирус Буденхолцера? 🤷‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️ А мне непонятно, почему на последние атаки на бросок выводили Смартфона, который оба раза промахивался? Он что главный скорер в команде или может лучший снайпер? В первый раз попал в дужку и игра ушла в ОТ(хотя мог при равном счёте мог трёшку не бросать), а в ОТ не успел выкинуть мяч при последней атаке. Вместо 3-1 получили 2-2. 🤦‍♀️🤦‍♂️🙄
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Arthur Ugly
Проблема игроков этого состава Бостона в том, что у них никогда не было опытного и харизматичного тренера. Нынешний ГМ был хорош, как тактик и мозг команды, но был слишком академичным и сдержанным, не жег. Удока прошлый финал проиграл как раз из-за отсутствия опыта, а Мазула и вовсе был призван заткнуть дыру на месте тренера. К талантам Тейтума и Брауна нужно добавить правильного коуча, иначе они так и проходят в суперодаренных неудачниках до конца карьеры.
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Best game on Earth
Догадался разведчик...
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Сергей Орлов
В Евролиге вообще трудно представить такую ошибку тренера.
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Alexander92
Какие, бл.н, 14 секунд? После броска Хардена у Бостона было 18,2 секунды. Или это sports что-то неправильно перевёл?
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Денис Кёнигсберг
Спо научит, если Бостон выйдет в финал конференции
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