Джо Маззулла: «Cейчас уже мне очевидно, что надо было брать тайм-аут в концовке овертайма»

Главный тренер «Бостона» в ретроспективе признался, что допустил ошибку в концовке матча с «Филадельфией» (115:116, 2-2), когда позволил игрокам самим разыграть решающее владение встречи.

Разыгрывающий Маркус Смарт попал броском под сирену, но не успел отпустить мяч до окончания таймера на табло. «Сиксерс» сравняли счет в серии.

«Cейчас уже мне очевидно, что надо было брать тайм-аут в концовке овертайма, чтобы выстроить выгодные для себя владения. Конечно же, 14 секунд до конца, проигрываем в одно очко – надо пользоваться любой возможностью. Определенно, урок усвоен», – приводит слова тренера обозреватель « » Крис Форсберг.

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