Девин Букер и Джимми Батлер – лидеры НБА по улучшению показателей в плей-офф в сравнении с регулярным чемпионатом

Теги НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Девин Букер Баскетбол

NBA University представил график, сравнивающий эффективность игроков НБА в плей-офф-2022/23 и их выступление в предшествующем регулярном чемпионате. Он сопоставляет среднее количество очков за матч в регулярке и плей-офф этого сезона соответственно.

В сравнении участвовали лишь игроки с 10+ очками за игру в среднем в плей-офф и регулярном чемпионате, которые минимум провели 4 матча на вылет и 41 игру в регулярке.

Также цвет точек у имен баскетболистов отвечает за показатель True Shooting %, раскраска основана на шкале в верху графика.

True shooting (TS%) – продвинутая статистика, позволяющая оценить эффективность баскетболиста с учетом количества бросков с игры и количества попыток с линии штрафных, потребовавшихся для набора N очков. Вычисляется по формуле TS(%)=(количество очков)/(2(попытки с игры+(0.44 x попытки с линии штрафных)).

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6 комментариев

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omega pepega
Букер в космос улетел
+11
0
+11
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mqh9pzrxgf
Ответ omega pepega
Букер в космос улетел
Он и уровень космоса показываетв плове сейчас в плане реализации
+8
0
+8
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lugovoy.sanya
Эмбид с Йокичем чутка поменялись местами
+3
0
+3
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lugovoy.sanya
Эмбид с Йокичем чутка поменялись местами
+1
0
+1
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Стас Егоров
Ответ T.T.
А есть динамика по годам? в одном сезоне могут травмы/форма зарешать.
Да, помним TJ WARREN в пузыре
+1
0
+1
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T.T.
А есть динамика по годам? в одном сезоне могут травмы/форма зарешать.
0
0
0
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