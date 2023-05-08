Девин Букер и Джимми Батлер – лидеры НБА по улучшению показателей в плей-офф в сравнении с регулярным чемпионатом

NBA University представил график, сравнивающий эффективность игроков НБА в плей-офф-2022/23 и их выступление в предшествующем регулярном чемпионате. Он сопоставляет среднее количество очков за матч в регулярке и плей-офф этого сезона соответственно.

В сравнении участвовали лишь игроки с 10+ очками за игру в среднем в плей-офф и регулярном чемпионате, которые минимум провели 4 матча на вылет и 41 игру в регулярке.

Также цвет точек у имен баскетболистов отвечает за показатель True Shooting %, раскраска основана на шкале в верху графика.

True shooting (TS%) – продвинутая статистика, позволяющая оценить эффективность баскетболиста с учетом количества бросков с игры и количества попыток с линии штрафных, потребовавшихся для набора N очков. Вычисляется по формуле TS(%)=(количество очков)/(2(попытки с игры+(0.44 x попытки с линии штрафных)).