Энтони Дэвис о критике за нестабильность: «Не сижу в соцсетях. Ничего не слышал»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звездному форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису не известно о критике со стороны, касающейся его нестабильности в текущем розыгрыше плей-офф.

«Не сижу в соцсетях. Партнеры по команде не обсуждают это, круг близких мне людей – тоже. Так что да, я не слышал никакой критики. Невероятно», – сказал Дэвис.

«Во второй игре бросал так же, как и в первой. Только в первой попадал, во второй – нет. В третьей игре бросал так же, как во второй. Только тут уже попал то, что не попал в прошлый раз. Ничего вообще не менял», – продолжил форвард о своей реализации.

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11 комментариев

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Goddemic
Молодой игрок команды Энтони Дэвис слушает Леброна))
+36
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Van
Леброн объяснил, как быть с соцсетями. Жаль что Леброн не сможет объяснить, как быть стабильным и не ломаться 20 лет карьеры. Такое на словах не передать.
+28
-2
+26
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Jerry Rodrogha
Ответ Van
Леброн объяснил, как быть с соцсетями. Жаль что Леброн не сможет объяснить, как быть стабильным и не ломаться 20 лет карьеры. Такое на словах не передать.
Выиграть в генетическую лотерею для начала. Это не отменяет его вклада в работу над телом. Но всё равно, многим и такая работа не помогает
+16
0
+16
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dimpa
Энтони "Тролль" Дэвис
+7
-1
+6
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mold-cel
Практика показывает что нестабильные баскетболисты могут не сидеть в соцсетях, но почитывают каменты на спортсе. Так что терпи критику, Энтони
+5
0
+5
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Epicman
И вообще моя бабушка говорит, что я лучший.
+6
-2
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Vagant
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Ну да, поэтому и бросил во второй игре аж 7 раз. Про подборы тоже умолчим
Во второй игре с ГСВ Эй Ди бросил 11 раз.
В третьей 10.
+3
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ну да, поэтому и бросил во второй игре аж 7 раз. Про подборы тоже умолчим
+2
-1
+1
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sanya_xl
У Дэвиса качели через матч
+1
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Ocelot
ну а еще тоже есть один 100% способ раз и навсегда избавиться от критики - просто поставить затычки в уши))
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Djoyin
Журналисты после такого ответа должны чувствовать себя случайно зашедшими в кафе на день рождения старшеклассника детьми, которых он, конечно, знает, но нахаляву кусок торта с лимонадом всё равно не даст 😄
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