Энтони Дэвис о критике за нестабильность: «Не сижу в соцсетях. Ничего не слышал»

Звездному форварду « » не известно о критике со стороны, касающейся его нестабильности в текущем розыгрыше плей-офф.

«Не сижу в соцсетях. Партнеры по команде не обсуждают это, круг близких мне людей – тоже. Так что да, я не слышал никакой критики. Невероятно», – сказал Дэвис.

«Во второй игре бросал так же, как и в первой. Только в первой попадал, во второй – нет. В третьей игре бросал так же, как во второй. Только тут уже попал то, что не попал в прошлый раз. Ничего вообще не менял», – продолжил форвард о своей реализации.

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