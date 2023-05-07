Адриатическая лига. Плей-офф. «Мега» примет «Будучность»

В воскресенье, 7 мая, «Будучность» сыграет в гостях с «Мегой» в рамках плей-офф лиги.

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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