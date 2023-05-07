Адриатическая лига. Плей-офф. «Мега» примет «Будучность»
В воскресенье, 7 мая, «Будучность» сыграет в гостях с «Мегой» в рамках плей-офф Адриатической лиги.
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «PSC Pinki»
«Будучность» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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