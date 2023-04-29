Адриатическая лига. Плей-офф. «Цедевита-Олимпия» против ФМП
В субботу, 29 апреля, в матче плей-офф Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербский ФМП.
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Dvorana Stožice»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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