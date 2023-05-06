Адриатическая лига. Плей-офф. ФМП сравнял счет в серии с «Цедевитой-Олимпией» (1-1)

В субботу, 6 мая, сербский ФМП обыграл на своей площадке словенскую «Цедевиту-Олимпию» и сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф лиги (102:96, 1-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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