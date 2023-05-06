Адриатическая лига. Плей-офф. ФМП сравнял счет в серии с «Цедевитой-Олимпией» (1-1)
В субботу, 6 мая, сербский ФМП обыграл на своей площадке словенскую «Цедевиту-Олимпию» и сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги (102:96, 1-1).
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 6 мая, 21.00, «Košarkaška dvorana FMP»
- ФМП
- Бич (26), Мэннинг (21 + 6 передач), Павичевич (8), Дженкинс (7), Шаранович (0) – старт; Степанович (24), Мур (7), Симович (5 + 8 подборов), Изунду (4), Матович (0).
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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