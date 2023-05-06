Адриатическая лига. Плей-офф. ФМП сравнял счет в серии с «Цедевитой-Олимпией» (1-1)

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига ФМП Баскетбол

В субботу, 6 мая, сербский ФМП обыграл на своей площадке словенскую «Цедевиту-Олимпию» и сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги (102:96, 1-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

ФМП – Цедевита Олимпия 102:96 (26:17, 24:28, 24:22, 28:29)
Дата проведения
6 мая, 21.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча
ФМП
Бич (26), Мэннинг (21 + 6 передач), Павичевич (8), Дженкинс (7), Шаранович (0) – старт; Степанович (24), Мур (7), Симович (5 + 8 подборов), Изунду (4), Матович (0).
Цедевита Олимпия
Феррелл (22 + 7 передач), Адамс (13), Мурич (13), З. Драгич (12), Омич (8) – старт; Маткович (9), Еремич (7), Радович (5), Алибегович (5), Ребец (2).

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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