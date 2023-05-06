Кенни Смит замечен на пляже Майами с бразильской моделью

Теги НБА видео фото НБА плей-офф Кенни Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит был замечен на пляже Майами с бразильской моделью Алин Бернардес. Фотографии пары опубликованы на сайте TMZ.

Кроме того, Бернардес разместила в соцсетях видео, на котором Смит танцует под бразильскую песню.

В 2021 году Смит развелся с английской актрисой и фотомоделью Гвендолин Осборн.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

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15 комментариев

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SHawk
Красавчик)
+33
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Pavel Egorov
Респект чуваку!
+28
-1
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quznez
поменял 44-летнюю на 34-летнюю. нормальный апдейт.
+23
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+22
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BT
Одобряю.
+11
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Kz_baller
Бодрая телка ! 🔥🔥
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mitch
На одном из фото мадам с сигаретой! Матерая!
Но лучшее фото - это где Смит сидит в плавках на лежаках. Просто и по домашнему, как будто в Анапе)
Интересно коллеги по Inside the NBA будут его подкалывать)
+8
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Сергей Пузанков
Может, друзья просто...
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Freddy Durst
Ответ quznez
поменял 44-летнюю на 34-летнюю. нормальный апдейт.
level up
+8
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Andre Andre
Станок что надо
+5
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Freddy Durst
Попец !!!! Дед красава ! Бразильянки одни из лучших в мире девушек. Фигура божественная
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pulyalke
а эта попа толстая или мускулистая?
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Александр Сметанин
На Баркли похож
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Алексей Ильин
Красава, кайфует
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Misson
2 перстня есть, работа на ТВ с зарплатой в 4 млн. есть - почему бы не пожить в свое удовольствие? Жизнь удалась.
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Валера, настало твое время...
Она ещё и курит😱😀
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