Кенни Смит замечен на пляже Майами с бразильской моделью
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит был замечен на пляже Майами с бразильской моделью Алин Бернардес. Фотографии пары опубликованы на сайте TMZ.
Кроме того, Бернардес разместила в соцсетях видео, на котором Смит танцует под бразильскую песню.
В 2021 году Смит развелся с английской актрисой и фотомоделью Гвендолин Осборн.
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Но лучшее фото - это где Смит сидит в плавках на лежаках. Просто и по домашнему, как будто в Анапе)
Интересно коллеги по Inside the NBA будут его подкалывать)