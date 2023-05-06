Кенни Смит замечен на пляже Майами с бразильской моделью

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Кенни Смит был замечен на пляже Майами с бразильской моделью Алин Бернардес. Фотографии пары опубликованы на сайте TMZ.

Кроме того, Бернардес разместила в соцсетях видео, на котором Смит танцует под бразильскую песню.

В 2021 году Смит развелся с английской актрисой и фотомоделью Гвендолин Осборн.

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