Алексей Швед практически не помнит, что с ним произошло

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед, на которого в понедельник было совершено нападение в центре Москвы, практически не помнит, что с ним произошло. У игрока диагностирована ретроградная амнезия, сообщает Telegram-канал Baza.

Швед получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана «Джун» поздно вечером в понедельник.

По информации Baza, после происшествия игрока доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой. Позже Швед обратился в частную клинику, где у него диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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4 комментария

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Марсель Объелся
Это пожалуй самый странный заголовок на спортсе что я видел. Особенно когда в первый раз за день зашёл в приложение и вообще не в курсе контекста
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avcgloronalduMU
что за частная клиника?
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A. V.
Странный поступок
Получить по голове и уехать домой а не сразу в другую клинику, там минимум типография и тщательное обследование была нужна, даже если бы просто нос разбили.
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Сергей Орлов
Ответ avcgloronalduMU
что за частная клиника?
видимо, цсковская, где они медосмотры проходят, забыл название.
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