Алексей Швед практически не помнит, что с ним произошло

Защитник ЦСКА Алексей Швед, на которого в понедельник было совершено нападение в центре Москвы, практически не помнит, что с ним произошло. У игрока диагностирована ретроградная амнезия, сообщает Telegram-канал Baza.

Швед получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана «Джун» поздно вечером в понедельник.

По информации Baza, после происшествия игрока доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой. Позже Швед обратился в частную клинику, где у него диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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