Полиция Москвы проводит проверку после нападения на Алексея Шведа

Полиция Москвы проводит проверку после нападения на защитника ЦСКА Алексея Шведа, которое состоялось возле ресторана в Москве в понедельник.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками московской полиции проводится проверка по телефонограмме из медучреждения. По имеющимся данным, вчера поздно вечером на Большой Никитской улице защитник баскетбольной команды ЦСКА в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы и был доставлен в одну из клиник. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Волк.

Швед в результате нападения оказался в больнице с черепно‑мозговой травмой.

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол

Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме