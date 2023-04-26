ACB. «Бильбао» против «Тенерифе», «Сарагоса» примет «Манресу»
В среду, 26 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бильбао» сыграет с «Тенерифе», «Сарагоса» примет «Манресу».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.30, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 24-5, Реал – 23-6, Тенерифе – 20-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-16, Бильбао – 12-16, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-17, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-19, Манреса – 9-19, Гранада – 8-21, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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