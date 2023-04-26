ACB. «Бильбао» против «Тенерифе», «Сарагоса» примет «Манресу»

В среду, 26 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бильбао» сыграет с « », « » примет «Манресу».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 24-5, Реал – 23-6, Тенерифе – 20-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-16, – 12-16, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-17, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-19, – 9-19, Гранада – 8-21, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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