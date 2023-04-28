« » все еще не знает, сыграет ли лидер команды в первом матче серии с « » в понедельник.

У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава.

Джоэл пропустил четвертый матч серии первого раунда с «Бруклином» и с тех пор не тренировался.

В четверг команда проводила тренировочное занятие, а Эмбиид был на осмотре у доктора.

«Надо подождать. Они расскажут, что увидели, будем отталкиваться от этого», – заявил главный тренер «76-х» Док Риверс.

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона