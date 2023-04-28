«Сиксерс» не уверены, сыграет ли Джоэл Эмбиид в 1-м матче серии с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» все еще не знает, сыграет ли лидер команды Джоэл Эмбиид в первом матче серии с «Бостоном» в понедельник.

У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава.

Джоэл пропустил четвертый матч серии первого раунда с «Бруклином» и с тех пор не тренировался.

В четверг команда проводила тренировочное занятие, а Эмбиид был на осмотре у доктора.

«Надо подождать. Они расскажут, что увидели, будем отталкиваться от этого», – заявил главный тренер «76-х» Док Риверс.

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6 комментариев

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alex023
Эмбиид без травмы в плей-офф это не Эмбиид, хотя грустно будет с точки зрения интереса к серии, если не будет играть
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evgen98
Ответ Heyarager
Как и всегда) Очень эффективно, дед уже шишку на Эмбиде набил)
К деду может внезапно старость подкрасться, потому что дед.

На дворе уже давно не 2018 год и нет странных, небросающих недозвезд типа Симмонса.
+2
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+2
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Daff Rogers
Интересно было бы посмотреть, как Таймлорд и Хорфорд будут тормозить Эмбида
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Heyarager
Ответ Daff Rogers
Интересно было бы посмотреть, как Таймлорд и Хорфорд будут тормозить Эмбида
Как и всегда)
Очень эффективно, дед уже шишку на Эмбиде набил)
+1
0
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everyday4768
Ответ Daff Rogers
Интересно было бы посмотреть, как Таймлорд и Хорфорд будут тормозить Эмбида
Если врачи смогут поставить его на ноги — никак
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xamer 9
Повезло Филе, что раньше первый раунд закончили. Но все равно в Джоэле нет уверенности совсем
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