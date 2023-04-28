«Сиксерс» не уверены, сыграет ли Джоэл Эмбиид в 1-м матче серии с «Бостоном»
«Филадельфия» все еще не знает, сыграет ли лидер команды Джоэл Эмбиид в первом матче серии с «Бостоном» в понедельник.
У Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава.
Джоэл пропустил четвертый матч серии первого раунда с «Бруклином» и с тех пор не тренировался.
В четверг команда проводила тренировочное занятие, а Эмбиид был на осмотре у доктора.
«Надо подождать. Они расскажут, что увидели, будем отталкиваться от этого», – заявил главный тренер «76-х» Док Риверс.
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На дворе уже давно не 2018 год и нет странных, небросающих недозвезд типа Симмонса.
Очень эффективно, дед уже шишку на Эмбиде набил)