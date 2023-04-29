Венсан Колле: «Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет за Францию на чемпионате мира-2023»

Теги Филадельфия Венсан Колле сборная Франции НБА Джоэл Эмбиид чемпионат мира-2023 Баскетбол

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет за французскую сборную на предстоящем чемпионате мира.

«Джоэл еще не принял решение, но мне кажется, ему будет сложно сыграть за Францию этим летом. Это не значит, что он не будет играть с нами в следующем году. Он женится этим летом, и свадьба выпадает на период подготовки всех команд.

Но у него будет время решить по поводу возможного участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сказал Колле.

Уроженец Камеруна Эмбиид получил французское гражданство в июле прошлого года, после чего также официально стал гражданином США.

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5 комментариев

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ID89
Поговаривают, что у Эмбиида дома отдельная гардеробная для паспортов
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Юлия Закаблукова
За камеруууун
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Streetbor
Эмбид как Нео, нужно выбирать синию или красную обложку.
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__Lecter666___
ему бы против Бостона сыграть, иначе труба сезону....
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Stockt Malone
Если в состав Франции не пройдёт придётся на «дрим тим» соглашаться.
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