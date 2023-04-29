Венсан Колле: «Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет за Францию на чемпионате мира-2023»

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, звездный центровой «Филадельфии» вряд ли сыграет за французскую сборную на предстоящем чемпионате мира.

«Джоэл еще не принял решение, но мне кажется, ему будет сложно сыграть за Францию этим летом. Это не значит, что он не будет играть с нами в следующем году. Он женится этим летом, и свадьба выпадает на период подготовки всех команд.

Но у него будет время решить по поводу возможного участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сказал Колле.

Уроженец Камеруна Эмбиид получил французское гражданство в июле прошлого года, после чего также официально стал гражданином США.

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