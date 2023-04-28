Грэйсон Аллен, Джулиус Рэндл и арена «Атланты» – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
«Inside the NBA» представила новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
Героями ролика стали Грэйсон Аллен («Милуоки»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Ройс О’Нил («Бруклин») и арена «Атланты».
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