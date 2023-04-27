Том Тибодо: «Традиции «Никс» многое значат не только для города, но и для НБА»

Теги Майами Милуоки Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо отметил важность успехов организации, как представителя самого большого города в стране.

«Я говорил это много раз: традиции «Никс» многое значат не только для города, но и для лиги – у нас лучшие болельщики в мире, у нас лучший город в мире, у нас лучшая арена в мире, и я думаю, то, как играет эта команда, импонирует всем нашим фанатам. Играют жестко, умно, все вместе, как одно целое. Если вы представляете Нью-Йорк, вы получите свое признание.

Нам предстоит еще много работы. Есть множество областей, которые нужно улучшить, так что мы с нетерпением ждем следующего вызова», – сказал тренер после пятого матча серии.

Во втором раунде «Никс» встретятся с победителем пары «Милуоки» – «Майами» (1-3).

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