Том Тибодо: «Традиции «Никс» многое значат не только для города, но и для НБА»

Главный тренер « » отметил важность успехов организации, как представителя самого большого города в стране.

«Я говорил это много раз: традиции «Никс» многое значат не только для города, но и для лиги – у нас лучшие болельщики в мире, у нас лучший город в мире, у нас лучшая арена в мире, и я думаю, то, как играет эта команда, импонирует всем нашим фанатам. Играют жестко, умно, все вместе, как одно целое. Если вы представляете Нью-Йорк, вы получите свое признание.

Нам предстоит еще много работы. Есть множество областей, которые нужно улучшить, так что мы с нетерпением ждем следующего вызова», – сказал тренер после пятого матча серии.

Во втором раунде «Никс» встретятся с победителем пары « » – « » (1-3).

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня