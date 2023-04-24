Тим Макмэн: «Раньше Лука Дончич напевал словенские песни каждый раз, когда хотел вступить в спор с судьей»

Журналист ESPN Тим Макмэн поделился интересной техникой, которой пользовался звездный разыгрывающий « » для контроля своих эмоций.

«В конце сезона-2021/22 Лука даже пытался напевать свои любимые сербские и словенские песни под нос, когда у него появлялось желание выйти из себя, поскольку он приближался к автоматической дисквалификации, наступающей после получения 16-го технического фола», – поделился Макмэн.

отменяла 16-й технический фол словенца в двух последних сезонах кряду.

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