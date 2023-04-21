Александр Церковный: «У Паскуаля есть контракт на следующий сезон, но мы сейчас не обсуждаем с ним эту тему»

Генеральный директор « » ответил на вопросы по продолжению сотрудничества с главным тренером , а также игроками и .

– У Паскуаля есть действующий контракт на следующий сезон. Конечно, нет такого соглашения, которое нельзя было бы расторгнуть. Видимо, это обстоятельство постоянно рождает слухи и домыслы среди представителей СМИ. Могу сказать откровенно: мы это с ним не обсуждали и не обсуждаем. Все сейчас сосредоточены на важном и приоритетном, на достижении целей текущего сезона.

– Паскуаль уходит?

– Да, после каждой тренировки и игры. Но на следующий день возвращается и продолжает свою работу.

– Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрэйзер, Эртель?

– Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества – это приоритет для обеих сторон.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого