Александр Церковный: «У Паскуаля есть контракт на следующий сезон, но мы сейчас не обсуждаем с ним эту тему»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Александр Церковный Трент Фрэйзер Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопросы по продолжению сотрудничества с главным тренером Хавьером Паскуалем, а также игроками Томасом Эртелем и Трентом Фрэйзером.

– У Паскуаля есть действующий контракт на следующий сезон. Конечно, нет такого соглашения, которое нельзя было бы расторгнуть. Видимо, это обстоятельство постоянно рождает слухи и домыслы среди представителей СМИ. Могу сказать откровенно: мы это с ним не обсуждали и не обсуждаем. Все сейчас сосредоточены на важном и приоритетном, на достижении целей текущего сезона.

– Паскуаль уходит?

– Да, после каждой тренировки и игры. Но на следующий день возвращается и продолжает свою работу.

– Хотелось бы узнать, будет ли клуб стараться сохранить игроков команды, таких как Фрэйзер, Эртель?

– Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества – это приоритет для обеих сторон. 

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