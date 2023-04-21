«Рокетс» проведут собеседование с Сэмом Кэсселлом в воскресенье

Теги Хьюстон Сэм Кэсселл Филадельфия НБА Баскетбол

«Хьюстон» договорился о встрече с Сэмом Кэсселлом, который претендует на пост главного тренера команды.

Собеседование назначено на воскресенье.

53-летний Кэсселл в настоящее время работает помощником главного тренера в «Филадельфии».

Кэсселл ранее выступал за «Рокетс». Он был игроком команды, которая брала чемпионские титулы НБА в 1994 и 1995 годах.

Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние девять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».

«Рокетс» ранее отказались от опции продления в контракте Стивена Сайласа.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем

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2 комментария

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Леонид Леонид
Ну, тренерская школа у него так себе.)
+3
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+3
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mqh9pzrxgf
Удоку надо брать если есть возможность
0
0
0
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