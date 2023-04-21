«Рокетс» проведут собеседование с Сэмом Кэсселлом в воскресенье

« » договорился о встрече с , который претендует на пост главного тренера команды.

Собеседование назначено на воскресенье.

53-летний Кэсселл в настоящее время работает помощником главного тренера в «Филадельфии».

Кэсселл ранее выступал за «Рокетс». Он был игроком команды, которая брала чемпионские титулы в 1994 и 1995 годах.

Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние девять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».

«Рокетс» ранее отказались от опции продления в контракте Стивена Сайласа.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем