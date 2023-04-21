«Рокетс» проведут собеседование с Сэмом Кэсселлом в воскресенье
«Хьюстон» договорился о встрече с Сэмом Кэсселлом, который претендует на пост главного тренера команды.
Собеседование назначено на воскресенье.
53-летний Кэсселл в настоящее время работает помощником главного тренера в «Филадельфии».
Кэсселл ранее выступал за «Рокетс». Он был игроком команды, которая брала чемпионские титулы НБА в 1994 и 1995 годах.
Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние девять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».
«Рокетс» ранее отказались от опции продления в контракте Стивена Сайласа.
Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем
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