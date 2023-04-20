22 очка и 13 подборов Ксавьера Тиллмана помогли «Мемфису» сравнять счет в серии с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Ксавьер Тиллман Баскетбол

«Мемфис» сравнял счет в серии с «Лейкерс» (103:93, 1-1).

24-летний форвард Ксавьер Тиллман отметился 22 очками (лучший результат в карьере) и 13 подборами. За 3 сезона в Лиге баскетболист не набирал более 20 очков.

«Мистер-замок»-2022/23 Джарен Джексон добавил 18 очков, 9 подборов и 3 блок-шота.

Самым результативным игроком в составе «озерников» стал 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс: 28 очков, 12 подборов, перехват и блок-шот.

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7 комментариев

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Daishi
Придержим наши отравленные стрелы сатиры до новости с блоком худосочного Кончара на Дэвисе. :)
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Максим Максимов
Плана Б у Хэма все таки не было
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Друг Джордана
Игра странная со стороны ЛАЛ. Лично мне показалось, что настрой на игру у них был не боевой. Мемфис победил заслужено.
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Vagant
Нет такого большого в лиге, из которого Хэм не сделал бы элитного скорера. Главное, что нужно сделать этим большим - попасть в состав соперников команды Хэма.
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Wero
Серия удивительных гороев, то Руи, то Тиллман, забавно)
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scorp19
Лейкерсам сегодня надрали задницу, как сказал бы Чарльз Баркли.
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Ivan “drfunk” Sergienko
Ответ Daishi
Придержим наши отравленные стрелы сатиры до новости с блоком худосочного Кончара на Дэвисе. :)
Ну не такой уж он и худосочный этот Кончар)
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