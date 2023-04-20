22 очка и 13 подборов Ксавьера Тиллмана помогли «Мемфису» сравнять счет в серии с «Лейкерс»

« » сравнял счет в серии с « » (103:93, 1-1).

24-летний форвард Ксавьер Тиллман отметился 22 очками (лучший результат в карьере) и 13 подборами. За 3 сезона в Лиге баскетболист не набирал более 20 очков.

«Мистер-замок»-2022/23 Джарен Джексон добавил 18 очков, 9 подборов и 3 блок-шота.

Самым результативным игроком в составе «озерников» стал 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс: 28 очков, 12 подборов, перехват и блок-шот.

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