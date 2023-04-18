Домантас Сабонис об инциденте с Дрэймондом Грином: «Я пытался защитить себя»

Центровой «Сакраменто» заявил, что схватил ногу («Голден Стэйт») для самозащиты.

«В начале матча я получил удар в челюсть. Поэтому, когда я упал, я стал защищаться. Очевидно, произошел инцидент. В нашей игре такому не место.

Меня толкнули. Я упал на пол. Я просто пытался защитить себя», – сказал литовец.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»