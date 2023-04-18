Домантас Сабонис об инциденте с Дрэймондом Грином: «Я пытался защитить себя»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис заявил, что схватил ногу Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») для самозащиты.

«В начале матча я получил удар в челюсть. Поэтому, когда я упал, я стал защищаться. Очевидно, произошел инцидент. В нашей игре такому не место.

Меня толкнули. Я упал на пол. Я просто пытался защитить себя», – сказал литовец.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

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9 комментариев

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Дориан Грей_333
Ответ Казимир Стыцько
Со стороны Грин очень плохо смотрелся. Если бы на Грина так наступил Сабонис, то BLM сейчас уже сжигал бы посольство Литвы.
Не преувеличивайте. У Сабониса нет репутации грязного игрока, выписали бы флэгрант 2 и всё.
+17
-1
+16
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Казимир Стыцько
Со стороны Грин очень плохо смотрелся. Если бы на Грина так наступил Сабонис, то BLM сейчас уже сжигал бы посольство Литвы.
+24
-18
+6
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ A. V.
Уже выкручивается, защищался он…, но на видосике то всё видно. Уверен-Грина оправдают
Каждый видит на этом видосе только то, что хочет увидеть) Я вижу неадеквата Грина и хватающегося за лицо Сабониса
+12
-8
+4
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*MVP*
Ответ Tim Timson
Домик конечно резко свою репутацию подпортил за пару игр в плей-офф)
среди глорья ГС?
+10
-10
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