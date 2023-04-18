Чемпионат Италии. «Тренто» против «Вероны»
Во вторник, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Тренто» примет «Верону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.00, «PalaTrento»
Положение команд: Виртус – 20-6, Милан – 19-7, Дертона – 18-8, Динамо Сассари – 15-11, Варезе – 15-11, Венеция – 14-12,Бриндизи – 14-12, Тренто – 13-13, Виктория Либертас – 12-14, Брешия – 12-14, Триест – 10-16, Реджо-Эмилия – 10-16, Тревизо – 10-16, Наполи – 9-17, Скафати – 8-16, Верона – 8-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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