Чемпионат Италии. «Тренто» против «Вероны»

Теги результаты чемпионат Италии Тренто Верона Баскетбол

Во вторник, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Тренто» примет «Верону».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тренто – Верона
Дата проведения
18 апреля, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 20-6, Милан – 19-7, Дертона – 18-8, Динамо Сассари – 15-11, Варезе – 15-11, Венеция – 14-12,Бриндизи – 14-12, Тренто – 13-13, Виктория Либертас – 12-14, Брешия – 12-14, Триест – 10-16, Реджо-Эмилия – 10-16, Тревизо – 10-16, Наполи – 9-17, Скафати – 8-16, Верона – 8-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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