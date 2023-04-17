Эмил Райкович – лучший тренер сезона-2022/23 Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан лучшим тренером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Под руководством 44-летнего македонского специалиста ЦСКА одержал 30 побед в 32 матчах и выиграл регулярный чемпионат Лиги. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли «Автодор» (3-0), а в полуфинальной серии до 4 побед встречаются с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Кроме того, ЦСКА установил 5 рекордов Лиги: лучший старт сезона (24-0), самая длинная победная серия (24 выигранных матча подряд), 30 побед в одном регулярном чемпионате, 14 матчей с 100 или больше набранными очками и лучшая результативность в регулярном чемпионате (95,6 очка в среднем за игру).

«Для меня большая честь получить награду. Но я считаю, что этот трофей вручается не одному человеку, а всей команде: игрокам, тренерам, персоналу и руководству. Наша команда заслужила это за отличный сезон, за победы и все рекорды. Но самая важная цель еще впереди, и все наши мысли сосредоточены на следующих играх, которые имеют большее значение», – сказал Райкович.

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