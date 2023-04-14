Обозреватель «Майами»: «Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон заявил, что организация может расстаться с форвардом Джимми Батлером или центровым Бэмом Адебайо этим летом.

«Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье. Вопрос только в том, если какой-либо серьезный актив появится на рынке, способный заставить организацию задуматься об обмене Батлера или Адебайо. Речь не идет конкретно о Лилларде. Это самый большой вопрос межсезонья, который им придется серьезно обсудить», – написал Джексон.

У Адебайо есть еще 3 года по контракту на сумму, превыщающую 100 млн долларов. Батлер в следующие два года заработает 93 млн долларов. Он имеет опцию на сезон-25/26 в размере 52 млн.

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7 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Ответ Atlichna
В Хит сумасшедших нет менять Батлера на Лилларда. В ПТБ нет сумасшедших менять Лилларда на Адебайо.
ПТБ то с радостью заберут Адебайо,только кто им его даст
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Answer1
Ответ mqh9pzrxgf
А ты уверен что согласится ПТБ? По сути пик будет низким, а хирро =лиллард? Лаури уже пассажир, для танкинга тоже не нужен. Да хирро молод и потенциал хороший, но также тут будут другие предложения, а хирро+Лаури на след сезон это почти 60 млн, у лилларда 45, надо еще добавить будет кого-то, саймонса не отдадут, по зп схож нуркич, около 16-17 млн
Нет, конечно не уверен, тут все сводит к тому, как высоко Портленд оценивают потенциал Хирро.Третью сторону придется привлекать в любом случае, куда пойдет молодой игрок Хит, разгрузит платежку и уравновесит суммы. Лаури нужен, чтобы освободить платежку Портленду для перестройки (его сразу отчислят) и скинуть тяжелый контракт Дейма. У Лилларда года через 3 будет, возможно, один из худших контрактов в Лиге, что может отпугнуть потенциальных работодателей, я реально сомневаюсь, что по нему будет много действительно хороших предложений.
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mqh9pzrxgf
Ответ Answer1
Единственный шанс выцепить звезду это включить в обмен Хирро, пойдет ли на это Райли, большой вопрос. А так в теории, выцепить того же Лилларда, с его огромным контрактом, вполне реально. Скажем Хирро + истекающий контракт Лаури + пик, вполне можно задуматься на месте Портленда. Для Хит это будет игра ва-банк на ближайшие пару лет, но трио Бэм - Джимми - Дэйм, выглядит очень многообещающе в походе за перстнями, гораздо солиднее чем сейчас.
А ты уверен что согласится ПТБ? По сути пик будет низким, а хирро =лиллард? Лаури уже пассажир, для танкинга тоже не нужен. Да хирро молод и потенциал хороший, но также тут будут другие предложения, а хирро+Лаури на след сезон это почти 60 млн, у лилларда 45, надо еще добавить будет кого-то, саймонса не отдадут, по зп схож нуркич, около 16-17 млн
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+3
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Atlichna
В Хит сумасшедших нет менять Батлера на Лилларда. В ПТБ нет сумасшедших менять Лилларда на Адебайо.
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Answer1
Ответ Adilet Abdyramanov
им бы вместо Батлера кого то, кто хочет бросать.
Скорее кого-то к Батлеру, кто хочет бросать.
+5
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+5
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Answer1
Единственный шанс выцепить звезду это включить в обмен Хирро, пойдет ли на это Райли, большой вопрос. А так в теории, выцепить того же Лилларда, с его огромным контрактом, вполне реально. Скажем Хирро + истекающий контракт Лаури + пик, вполне можно задуматься на месте Портленда. Для Хит это будет игра ва-банк на ближайшие пару лет, но трио Бэм - Джимми - Дэйм, выглядит очень многообещающе в походе за перстнями, гораздо солиднее чем сейчас.
+5
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+5
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Adilet Abdyramanov
им бы вместо Батлера кого то, кто хочет бросать.
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