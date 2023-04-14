Обозреватель «Майами»: «Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье»

Обозреватель « » Бэрри Джексон заявил, что организация может расстаться с форвардом или центровым этим летом.

«Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье. Вопрос только в том, если какой-либо серьезный актив появится на рынке, способный заставить организацию задуматься об обмене Батлера или Адебайо. Речь не идет конкретно о Лилларде. Это самый большой вопрос межсезонья, который им придется серьезно обсудить», – написал Джексон.

У Адебайо есть еще 3 года по контракту на сумму, превыщающую 100 млн долларов. Батлер в следующие два года заработает 93 млн долларов. Он имеет опцию на сезон-25/26 в размере 52 млн.

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