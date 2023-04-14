Обозреватель «Майами»: «Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье»
Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон заявил, что организация может расстаться с форвардом Джимми Батлером или центровым Бэмом Адебайо этим летом.
«Хит» возобновит усилия по приобретению звезды в это межсезонье. Вопрос только в том, если какой-либо серьезный актив появится на рынке, способный заставить организацию задуматься об обмене Батлера или Адебайо. Речь не идет конкретно о Лилларде. Это самый большой вопрос межсезонья, который им придется серьезно обсудить», – написал Джексон.
У Адебайо есть еще 3 года по контракту на сумму, превыщающую 100 млн долларов. Батлер в следующие два года заработает 93 млн долларов. Он имеет опцию на сезон-25/26 в размере 52 млн.
Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко
Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»
7 комментариев