Пабло Ласо получил предложения от «Баварии», «Панатинаикоса» и «Анадолу Эфеса»
Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо получает множество предложений о подписании контракта. Как сообщает Eurohoops, интерес к испанскому специалисту уже проявили «Бавария», «Панатинаикос» и «Анадолу Эфес».
Ранее в СМИ появлялись о слухи о договоренности Ласо с «Панатинаикосом» о контракте на следующие три сезона.
«Анадолу Эфес» и «Бавария» могут сменить главных тренеров в связи с истечением сроков контрактов Эргина Атамана и Андреа Тринкьери соответственно.
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