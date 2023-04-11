Пабло Ласо получил предложения от «Баварии», «Панатинаикоса» и «Анадолу Эфеса»

Теги Анадолу Эфес Панатинаикос Пабло Ласо Бавария Баскетбол

Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо получает множество предложений о подписании контракта. Как сообщает Eurohoops, интерес к испанскому специалисту уже проявили «Бавария», «Панатинаикос» и «Анадолу Эфес».

Ранее в СМИ появлялись о слухи о договоренности Ласо с «Панатинаикосом» о контракте на следующие три сезона.

«Анадолу Эфес» и «Бавария» могут сменить главных тренеров в связи с истечением сроков контрактов Эргина Атамана и Андреа Тринкьери соответственно.

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