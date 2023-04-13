Шакил О’Нил рассказал, как вдохновился сценой из «Плохих парней 2»
Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил рассказал, что однажды вдохновился сценой из фильма «Плохие парни 2» и впредь проверял ухожеров своих дочерей таким же способом.
«Хотите знать, как я себя веду? Посмотрите вот этот ролик. Я хочу, чтобы вы вырезали момент, когда Мартин Лоуренс и Уилл Смит встретили парнишку на крыльце. Помните это? Вот такой я», – сказал Шакил в эфире подкаста.
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- Нет, сэр.
- А хотел бы?
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