Шакил О’Нил рассказал, как вдохновился сценой из «Плохих парней 2»

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил рассказал, что однажды вдохновился сценой из фильма «Плохие парни 2» и впредь проверял ухожеров своих дочерей таким же способом.

«Хотите знать, как я себя веду? Посмотрите вот этот ролик. Я хочу, чтобы вы вырезали момент, когда Мартин Лоуренс и Уилл Смит встретили парнишку на крыльце. Помните это? Вот такой я», – сказал Шакил в эфире подкаста.

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