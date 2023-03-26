Джейсон Тейтум не сыграет с «Сан-Антонио»

Звездный форвард « » пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за ушиба бедра, сообщает журналист Джей Кинг со ссылкой на организацию.

Тейтум получил повреждение 16 марта в матче с «Миннесотой» (104:102) после данка через Руди Гобера. Неделю назад баскетболист говорил, что продолжит играть несмотря на болезненные ощущения в бедре.

В текущем сезоне Джейсон набирает 30,1 очка, 8,9 подбора и 4,7 передачи при 46% попаданий с игры.

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