Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК

Теги результаты УГМК жен Надежда жен чемпионат России жен Баскетбол

В понедельник, 10 апреля, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет екатеринбургский УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

НАДЕЖДА – УГМК

10 апреля. 17:00

УГМК ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
спарта энк к в обличии угмк
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