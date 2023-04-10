Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК
В понедельник, 10 апреля, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет екатеринбургский УГМК.
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
НАДЕЖДА – УГМК
10 апреля. 17:00
УГМК ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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